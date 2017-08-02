Правительство запретит захоронять на свалках шины, пластик, бумагу, стекло и банкоматы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство запретит с 2019 года захоронять на полигонах твердых бытовых отходов автомобильные шины и покрышки, пластик, стеклянную тару, упаковочную бумагу и картон, а также другие виды бумажных отходов.

Советующее распоряжение кабмина от 25 июля опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ утверждает "перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается".

Согласно документу, с 1 января 2018 года такой запрет будет введен в отношении 67 видов отходов, среди которых металлолом, в том числе с содержанием цветных металлов, отходы и детали, содержащие или загрязненные ртутью.

С 2019 года запрет распространится также на отходы различной бумажной продукции, в том числе упаковочной бумаги и картона, на автомобильные шины, покрышки, пластик, стеклянную тару. А с 1 января 2021 года, когда документ полностью вступит в силу, будет запрещено свозить на полигоны бытовую и оргтехнику, аккумуляторы и батареи, отходы проводов и кабелей, приборы учета, а также ряд промышленных аппаратов, среди которых вышедшие из строя банкоматы, морозильные камеры и другое.