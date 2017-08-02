Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство запретит захоронять на свалках шины, пластик, бумагу, стекло и банкоматы

Общество
2 августа, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

С 2018 года такой запрет будет введен в отношении 67 видов отходов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство запретит с 2019 года захоронять на полигонах твердых бытовых отходов автомобильные шины и покрышки, пластик, стеклянную тару, упаковочную бумагу и картон, а также другие виды бумажных отходов.

Смотрите также
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года

Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь

Советующее распоряжение кабмина от 25 июля опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ утверждает "перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается".

Согласно документу, с 1 января 2018 года такой запрет будет введен в отношении 67 видов отходов, среди которых металлолом, в том числе с содержанием цветных металлов, отходы и детали, содержащие или загрязненные ртутью.

С 2019 года запрет распространится также на отходы различной бумажной продукции, в том числе упаковочной бумаги и картона, на автомобильные шины, покрышки, пластик, стеклянную тару. А с 1 января 2021 года, когда документ полностью вступит в силу, будет запрещено свозить на полигоны бытовую и оргтехнику, аккумуляторы и батареи, отходы проводов и кабелей, приборы учета, а также ряд промышленных аппаратов, среди которых вышедшие из строя банкоматы, морозильные камеры и другое.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде
2
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
3
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
4
Дмитрий Тулин: ЦБ не ждет сильных потрясений для банковской системы
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Биткоин разделился на две валюты
7
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама