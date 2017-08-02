Союз журналистов России разбирается в ситуации вокруг сотрудника "Новой газеты"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Секретариат Союза журналистов России (СЖР) считает, что суд по делу о депортации корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз), являющегося гражданином Узбекистана, не стал учитывать место рождения журналиста и его просьбу о предоставлении убежища. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте СЖР.

"Секретариат Союза журналистов России попытается до конца разобраться в этой сложной ситуации. На наш взгляд, самое сложное для принятия решения - это то, что Али Феруз родился и вырос на Алтае, то, что он добросовестно работал в "Новой газете", и то, что он обратился с просьбой о предоставлении убежища в России, однако все эти факты не были учтены при принятии решения судом", - заявили в Союзе журналистов.

Ранее Басманный суд признал Нурматова виновным по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

В марте Нурматов был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, на него был составлен административный протокол, но он не явился в суд.

Позиции сторон

Во вторник, 1 августа, в ходе судебного заседания была допрошена в качестве свидетеля корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко, которая дала обвиняемому положительную характеристику. Защита просила отказать в выдворении Нурматова в связи с тем, что в Узбекистане ему угрожает опасность.

Представитель столичной полиции отметил, что в отношении обвиняемого протокол об административном правонарушении был составлен обоснованно, "о предоставлении временного убежища в Москве Нурматов в ГУ МВД по Москве не обращался" и находился без документов незаконно на территории России длительное время.

Сам журналист отверг все обвинения и заявил, что обращался за убежищем в ГУ МВД по Московской области. По его словам, он легально находится на территории России уже более трех лет, ожидая рассмотрения жалобы о временном убежище в стране. Нурматов также отметил, что его мать, сестра и брат - граждане РФ.