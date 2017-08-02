Памятник герою-десантнику Марку Евтюхину открыли в Марий Эл в День ВДВ

ТАСС, 2 августа. Бюст Герою России, гвардии подполковнику Марку Евтюхину открыли в Йошкар-Оле в День воздушно-десантных войск. Церемония состоялась на бульваре Победы, на ней присутствовали полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио главы республики Марий Эл Александр Евстифеев, мать героя Людмила Евтюхина, а также жители и гости города.

"Один великий полководец сказал: "Солдат умирает не тогда, когда его убили, а когда о нем забыли. Чтобы не забывали наших детей, по инициативе полпреда в ПФО [Михаила Бабича] и врио [главы республики] Александра Евстифеева сегодня открыт памятник-бюст командиру батальона, который погиб вместе со своей ротой, за что я очень благодарна", - сказала Людмила Евтюхина.

По словам Бабича, подвиг 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под командованием Евтюхина - один из легендарных символов ВДВ, который навсегда вписан в историю российских войск.

Подвиг десантника

1 марта 2000 года, в период контртеррористической операции на Северном Кавказе, бойцы этой роты под руководством командира батальона, гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в боевое столкновение с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Бой длился более 15 часов, 90 десантников сдерживали натиск 2,5 тыс. боевиков. Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии "на себя".

Погибли 84 военнослужащих 6-й роты, в том числе 13 офицеров. В живых остались шесть бойцов.

"По всем законам военной науки у командира были разные варианты принятия решения в этой ситуации. Но у десантника Евтюхина других вариантов не было, кроме одного - занять оборону и, не отступив ни на шаг, сделать все для уничтожения противника. Мы склоняем головы перед родителями бойцов, мы знаем, насколько это тяжело - потерять своих детей, потерять мужей, братьев", - отметил Бабич.

Александр Евстифеев сказал на открытии бюста, что этот день для республики не только праздничный, но и трагический.

"Сегодня мы отдаем заслуженные почести нашему земляку, Герою России Марку Евтюхину. Это, прежде всего, Герой России, и уже после этого мы говорим, что он житель Марий Эл, житель столицы Марий Эл. И мы благодарны ему за его беспримерный подвиг, молодежь им гордится. И я сейчас говорю не только о нашем регионе, а обо всех субъектах России. Далеко не везде такой герой у молодежи сегодня есть. А у нас он есть, он рядом, он с нами, он подает пример», - рассказал Евстифеев.