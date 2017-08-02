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Власти Москвы обеспечат бесплатными лекарствами более 1 тыс. больных гепатитом С

Общество
2 августа, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Медикаменты будут предназначены для граждан, которые не имеют права на получение государственной соцпомощи

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы проведет электронный аукцион на закупку более 3,3 тыс. упаковок лекарственного препарата "Симепревир" для 1,1 тыс. пациентов, которые страдают хроническим вирусным гепатитом C. Об этом сегодня сообщил журналистам директор ГБУЗ "Центр клинических исследований и оценки медицинских технологий" Константин Кокушкин.

Лекарства будут предназначены для граждан, которые не имеют права на получение государственной соцпомощи. "Количество закупаемого препарата составляет 3,3 тыс. упаковок. Этого количества хватит для пролечивания 1,1 тыс. пациентов. Рекомендуемая доза препарата - одна капсула в день. Курс лечения препаратом - 12 недель", - сказал Кокушкин.

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Стартовая цена препарата будет на уровне 165 тыс. рублей за упаковку с учетом НДС, уточнил Кокушкин. Начальная максимальная цена контракта составляет 544,5 млн рублей.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в стране от гепатита С страдают 71 млн человек, ежегодно от заболевания погибают почти 400 тыс. человек.

Гепатиты В и С передаются через кровь. В группу риска попадают не только наркоманы, но и те, кто наносил татуировки, посещал стоматолога, прокалывал уши, делал обрезной маникюр. Действующей вакцины от гепатита С пока нет.

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