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Нургалиеву вручили удостоверение почетного гражданина Петрозаводска

Общество
2 августа, 15:39 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 2, августа. /ТАСС

Заместитель секретаря Совбеза назвал полученную награду "самой важной"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Мэр карельской столицы Ирина Мирошник вручила заместителю секретаря Совета безопасности РФ Рашиду Нургалиеву удостоверение, нагрудную ленту и диплом почетного гражданина Петрозаводска, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

7 июня депутаты городского совета единогласно приняли решение присвоить Нургалиеву почетное звание за выдающийся вклад в развитие Петрозаводска и укрепление его авторитета в Республике Карелия.

"Честно скажу, что много получал государственных наград, но эта награда для меня, наверно, самая важная, потому что до этого все награды были за мою воинскую службу. Если я здесь в чем-то смог помочь, может быть, где-то подставил плечо и в какой-то мере уделил больше внимания - это все, что велит мое сердце", - сказал Нургалиев.

Он отметил, что считает Карелию малой родиной, куда родители привезли его в возрасте двух месяцев. Здесь он получил образование и работал. В республике Нургалиев женился, у него родились два сына, в регионе похоронены его близкие родственники, признался заместитель секретаря Совета безопасности РФ, который является членом Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Как рассказали ТАСС в городской администрации, при личном активном участии Нургалиева в Петрозаводске выполняется федеральная целевая программа развития Республики Карелия до 2020 г., включающая такие мероприятия, как строительство Гоголевского моста, ремонт городских дорог, строительство Президентского кадетского корпуса. В городе открыт памятник ветеранам ВДВ, установлен бюст Командующему ВДВ СССР генералу армии Василию Маргелову, построена церковь Илии Пророка, реализуются проект по созданию регионального Центра спортивной гимнастики, а также устанавливаются 25 детских и игровых площадок.

По словам Мирошник, Нургалиев - человек, который внес огромный вклад в развитие Петрозаводска и продолжает это делать.

Нургалиев родился в г. Джетыгара Казахской ССР, окончил среднюю школу карельского поселка Надвоицы, затем - физико-математический факультет Петрозаводского государственного университета им. Куусинена. Работал преподавателем физики в школе поселка Надвоицы. В 1981 г. начал службу в управлении КГБ Карельской АССР. С 22 мая 2012 г. - заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.

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Персоны
Нургалиев, Рашид Гумарович
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