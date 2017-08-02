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В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР

Общество
2 августа, 15:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, августа. /ТАСС

Во время выселения жильцов из квартиры был обнаружен мужчина 1939 года рождения, из документов у него только советский паспорт

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Судебные приставы во время выселения из квартиры жильцов обнаружили в Петербурге пожилого мужчину, который, предположительно, не выходил из квартиры со времен распада СССР. Об этом ТАСС сообщила в среду глава пресс-службы управлении ФССП по Петербургу Елена Ленчицкая.

"Во время выселения жильцов из квартиры был обнаружен мужчина 1939 года рождения. Из квартиры он не выходил как минимум несколько лет, но мы не можем сказать, что со времен СССР, хотя из документов у него был только советский паспорт. Сам он был сильно истощен и с говорил с трудом", - сказала Ленчицкая.

С иском о выселении из квартиры социального найма пожилой супружеской пары к приставам обратилось жилищное агентство из-за ненадлежащего состояния квартиры. "Женщина 1934 года рождения страдает психическим заболеванием, вся квартира была завалена мусором, что вызвало недовольство соседей", - добавила Ленчицкая. Пожилая женщина и мужчина госпитализированы.

Ранее в петербургских СМИ появилась информация, что пенсионер не покидал квартиру более 25 лет, со времен распада СССР.

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