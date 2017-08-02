"Ленинградской" симфонии Шостаковича посвятят концерт на Дворцовой площади Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Выставка-парад восстановленной техники времен Великой Отечественной войны и памятный концерт пройдут 9 августа на Дворцовой площади Петербурга. Они будут посвящены окончанию битвы за Ленинград и 75-летию исполнения в осажденном городе Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, сообщил журналистам замглавы Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа и регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Казаков.

"Так получилось, что для города 9 августа - это и еще одно важное событие. В этот день в блокадном городе прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, 75 лет этому событию как раз будет 9 августа. В концерте запланирован целый блок, посвященный этому уникальному событию. Хотя это было не первое исполнение, но в блокадном городе оно было символичным", - сказал Казаков на пресс-конференции в Петербургском региональном информационном центре ТАСС.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, сама симфония на концерте не прозвучит из-за ее продолжительности - около 80 минут, но будут читаться стихи, исполняться другие произведения, посвященные ей.

С 9 по 13 августа на Дворцовой площади будет развернута экспозиция из 55 единиц техники времен Великой Отечественной войны, восстановленных специалистами Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Среди них несколько модификаций Т-34, рассказывающих об эволюции танка, другие бронированные машины, автомобили, артиллерийская техника, образцы вооружения и укреплений.

Выставка, как и концерт, посвящена в том числе и годовщине окончания битвы за Ленинград. "Так, наверное, несправедливо получилось в истории нашего города, нашей страны, что дата окончания Ленинградской битвы, которая началась в июле 41-го, а закончилась в начале августа 44-го, как-то прошла мимо. Эту несправедливость совместно с Институтом военной истории, со специалистами института при Министерстве обороны мы решили поправить и согласовали и уточнили во всех инстанциях дату 9 августа", - сказал Казаков.

Память героя-танкиста

Среди танков, которые будут показаны на Дворцовой площади, - знаменитый КВ-1 лейтенанта Ласточкина, поставленный "на ход" специалистами Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Эта машина, по замыслу организаторов, напомнит молодежи о подвиге Зиновия Колобанова, чья танковая рота в августе 1941 года под Красногвардейском (Гатчина) уничтожила более 40 немецких танков. За этот бой Колобанов получил орден Красного знамени, хотя был представлен к званию Героя Советского Союза. Сотрудники центра считают это несправедливым.

"На данный момент наш музей (Музей битвы за Ленинград имени Зиновия Колобанова, входит в Военно-исторический центр - прим. ТАСС) собрал более 100 тыс. подписей, чтобы восстановить историческую справедливость", - сказал другой заместитель руководителя центра Сергей Мачинский.

В послевоенный период было предпринято несколько попыток инициировать присвоение Колобанову звания Героя Советского Союза, а затем, после его смерти в 1994 году, Героя России, однако они не принесли результата. Организаторы нынешней кампании планируют собрать 200 тыс. подписей, чтобы представить предложение президенту РФ.

Седьмая симфония

Работу над Седьмой симфонией Шостакович начал в Ленинграде в первые месяцы войны. Впервые ее исполнил 5 марта 1942 года оркестр Большого театра в Куйбышеве (сейчас Самара). Премьера в блокадном Ленинграде состоялась 9 августа того же года в Большом зале Ленинградской филармонии. Концерт стал одним из символов мужества и несломленной воли защитников города.

Битва за Ленинград

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. мирных жителей. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".