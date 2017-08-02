В Италии откроют памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему в Сирии

Медики Подмосковья опровергли данные о смерти в больнице члена банды GTAПроисшествия 2 августа, 16:22
Пассажиропоток аэропорта Пулково в 2017 году может вырасти до 16 млн человекТранспорт 2 августа, 16:19
КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"Спорт 2 августа, 16:16
КДК РФС дисквалифицировал тренера Юрана на четыре игры за агрессию в отношении судьиСпорт 2 августа, 16:13
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%Экономика и бизнес 2 августа, 16:13
КДК РФС оштрафовал "Арсенал" на 20 тысяч рублей на неправильный выход игроков из автобусаСпорт 2 августа, 15:52
Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрееМосква 2 августа, 15:52
Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской областиСпорт 2 августа, 15:47
Минспорт: около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образованияСпорт 2 августа, 15:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 2 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему под Пальмирой, откроют в итальянском городе Вальи (Сотто) под Луккой (Тоскана). Как рассказал в среду корреспонденту ТАСС мэр города Марио Пулья, торжественная церемония в присутствии российских дипломатов и сотрудников корпус атташе военного атташе состоится в воскресенье.
"Мы решили отдать дань уважения российскому герою, который пожертвовал собственной жизнью в борьбе с вселенским злом, коим является для всех ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), и увековечить его память в мраморе", - сказал градоначальник.
Статуя будет установлена в разбитом два года назад на берегу озера и под мостом, соединяющем два его берега, Парке чести и бесчестия. В части парка, посвященной чести, уже установлено несколько монументов, среди которых памятник погибшему в Ираке в 2004 году итальянцу Фабрицио Куаттрокки. Бесчестие же олицетворяет карикатурная статуя капитана Франческо Скеттино, по чьей вине в 2012 году затонул круизный лайнер Costa Concordia.
Пулья рассказал, что на реализацию проекта стоимостью €200 тыс. ушел почти год. Ростовую статую солдата, устремившего взгляд в небо, выполнил по заказу мэрии французский скульптор, работающий в местных мастерских. Цельный кусок белого мрамора, который добывается в окрестностях Вальи, предоставила городская администрация.
Александр Прохоренко погиб в 2016 году при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам ИГ в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен на родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.