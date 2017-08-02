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В Италии откроют памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему в Сирии

Общество
2 августа, 16:04 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Церемония открытия состоится 6 августа

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РИМ, 2 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему под Пальмирой, откроют в итальянском городе Вальи (Сотто) под Луккой (Тоскана). Как рассказал в среду корреспонденту ТАСС мэр города Марио Пулья, торжественная церемония в присутствии российских дипломатов и сотрудников корпус атташе военного атташе состоится в воскресенье.

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"Мы решили отдать дань уважения российскому герою, который пожертвовал собственной жизнью в борьбе с вселенским злом, коим является для всех ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), и увековечить его память в мраморе", - сказал градоначальник.

Статуя будет установлена в разбитом два года назад на берегу озера и под мостом, соединяющем два его берега, Парке чести и бесчестия. В части парка, посвященной чести, уже установлено несколько монументов, среди которых памятник погибшему в Ираке в 2004 году итальянцу Фабрицио Куаттрокки. Бесчестие же олицетворяет карикатурная статуя капитана Франческо Скеттино, по чьей вине в 2012 году затонул круизный лайнер Costa Concordia.

Пулья рассказал, что на реализацию проекта стоимостью €200 тыс. ушел почти год. Ростовую статую солдата, устремившего взгляд в небо, выполнил по заказу мэрии французский скульптор, работающий в местных мастерских. Цельный кусок белого мрамора, который добывается в окрестностях Вальи, предоставила городская администрация.

Александр Прохоренко погиб в 2016 году при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам ИГ в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, 25-летний офицер вызвал огонь на себя. За этот поступок ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похоронен на родине в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

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