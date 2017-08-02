Бывший главред RNS Петр Канаев назначен первым заместителем главного редактора РБК

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывший главный редактор информационного агентства Rambler News Service (RNS) Петр Канаев назначен первым заместителем главного редактора объединенной редакции РБК, где будет курировать производство эксклюзивного новостного контента. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе холдинга РБК.
"Петр Канаев займет с 14 августа должность первого заместителя главного редактора объединенной редакции РБК и будет курировать производство эксклюзивного новостного контента", - говорится в сообщении.
Канаев возглавлял RNS с момента основания агентства в 2015 году. В понедельник стало известно, что его место в RNS займет Александр Малахов. До RNS Канаев занимал должность заместителя главного редактора службы экономической информации агентства ТАСС, а ранее руководил блоком деловой информации интернет-издания "Газета.Ru".
"Мы знаем Петра как одного из лучших деловых журналистов отрасли и рады видеть его в нашей команде. Так мы усиливаем направление по производству качественного новостного контента, которое остается стратегически важным для редакции", - прокомментировала кадровые изменения в холдинге соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.
По словам Голиковой, укрепление команды РБК - "следствие продолжения стратегии развития холдинга как качественного медиа, занимающего лидирующие позиции среди российских СМИ".