Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки отменило решение о реорганизации Государственного университета управления

Общество
2 августа, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Ранее в ведомство обратился ученый совет вуза с просьбой отменить решение о слиянии с МГЮА

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева отменила приказ о слиянии Государственного университета управления (ГУУ) и Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУУ.

Ранее ученый совет Университета управления обратился в Минобрнауки с просьбой отменить решение о слиянии вуза с МГЮА в декабре 2016 года.

"Мы благодарны Минобрнауки России и лично Ольге Юрьевне Васильевой за такое политически важное решение. Государственному университету управления в 2019 году исполняется 100 лет, и для вуза это принципиально важный вопрос, который наконец решен официально", - приводит пресс-служба слова и.о. ректора Владимира Строева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
2
Трамп подписал закон о санкциях против России
3
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
6
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама