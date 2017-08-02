Минобрнауки отменило решение о реорганизации Государственного университета управления

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева отменила приказ о слиянии Государственного университета управления (ГУУ) и Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУУ.

Ранее ученый совет Университета управления обратился в Минобрнауки с просьбой отменить решение о слиянии вуза с МГЮА в декабре 2016 года.

"Мы благодарны Минобрнауки России и лично Ольге Юрьевне Васильевой за такое политически важное решение. Государственному университету управления в 2019 году исполняется 100 лет, и для вуза это принципиально важный вопрос, который наконец решен официально", - приводит пресс-служба слова и.о. ректора Владимира Строева.