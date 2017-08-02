Организаторы международного фестиваля "Фотопарад в Угличе" ожидают около 1 тыс. участников

ТАСС, 2 августа. Организаторы XI Международного фестиваля "Фотопарад в Угличе", который в среду открылся в Ярославской области, ожидают в течение пяти дней его работы не менее 1 тыс. участников, об этом рассказала ТАСС заместитель председателя оргкомитета Мария Ващук.

"К открытию фестиваля, который начался в 16:00 мск, зарегистрировалось 250 участников. Мы ожидаем, что за пять дней в нашем фестивале примут участие не менее 1 тыс. человек. В прошлом году в фестивале участвовали 750 человек", - сказала Ващук.

По ее словам, фестиваль начался с открытия выставки в арт-галерее "Арка". Затем все 250 участников с флагами и в сопровождении оркестра прошли по улицам Углича до Дома кино "Россия", где состоялась торжественная часть.

Вечером откроется выставка работ финалистов конкурса "Точка на карте. Память места". Их работы жюри отобрало, просмотрев 4,5 тыс. снимков из почти 130 городов России, рассказала Ващук.

По ее словам, лейтмотивом всех мероприятий "Фотопарада в Угличе" станет тема памяти.

"Это очень широкая тема - память историческая, личная и память места", - уточнила собеседница.

В программе фестиваля этого года - практические мастер-классы по уличной, репортажной, студийной фотографии, блиц-конкурсы, три "фотосушки" (выставки под открытым небом), большое портфолио-ревю, в состав экспертов которого вошел руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер.

Кроме того, фотокорреспондент ТАСС в Ростове-на-Дону Валерий Матыцин представит на фестивале экспозицию "Перепутье" и выступит с лекцией "Работа новостного фотографа в экстремальных условиях".

О партнерстве

Информационное агентство ТАСС на протяжении последних лет является генеральным информационным партнером "Фотопарада в Угличе", показывая на фестивале свои самые яркие и интересные фотопроекты.

В их числе - премьера масштабного проекта "Вся страна", в рамках которого был оцифрован исторический фонд фотографий ТАСС с начала ХХ века, ретроспектива к 70-летию Победы "Было и стало" об истории освобожденных в годы Великой Отечественной войны городов, фотоэкспедиции ТАСС в Крым, на Кавказ.

XI Международный фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе" проходит в Ярославской области со 2 по 6 августа, в частности, 5 августа состоится портфолио-ревю, дроно-пати и "Ночь фотографа", а 6 августа - церемония награждения победителей фестиваля и конкурсов "Точка на карте. Память места".