Владимир Соловьев считает, что фильм о Путине не нуждается в раскрутке

ТАСС, 2 августа. Фильм о президенте РФ Владимире Путине, над которым работает команда российских журналистов и продюсеров, не нуждается в дополнительной рекламе благодаря личности главы государства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ведущий ВГТРК Владимир Соловьев, который взял у российского лидера интервью для этой картины.

"Как правило, любая работа, в которой есть Путин, точно не нуждается в раскрутке. Пока это, очевидно, человек, который вызывает максимальный интерес из российских политических деятелей. Там, где Путин, люди всегда смотрят, и с большим интересом", - сказал Соловьев.

Журналист отметил, что точные сроки выхода фильма пока не известны. "Даже не ставятся такие планы. Как будет готово - так будет готово. Никакого жесткого графика у нас нет", - подчеркнул ведущий.

По словам Соловьева, в интервью с президентом прозвучало "много личного". "Важные темы [поднимались]. Я не большой любитель говорить на личные темы, но мне показалось, что прозвучало много и личного", - добавил он.

В июне американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине - "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime. Права на показ фильма в России купил Первый канал.