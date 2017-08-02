Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владимир Соловьев считает, что фильм о Путине не нуждается в раскрутке

Общество
2 августа, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Точные сроки выхода картины неизвестны, сказал ведущий ВГТРК

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Фильм о президенте РФ Владимире Путине, над которым работает команда российских журналистов и продюсеров, не нуждается в дополнительной рекламе благодаря личности главы государства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ведущий ВГТРК Владимир Соловьев, который взял у российского лидера интервью для этой картины.

Смотрите также

Путин рассказал, что на съемку в фильме Оливера Стоуна его уговорил Песков

Песков: у Путина пока не было времени посмотреть целиком фильм Оливера Стоуна

Путин рассказал, что фильм Стоуна о нем создавался "на ходу"

"Как правило, любая работа, в которой есть Путин, точно не нуждается в раскрутке. Пока это, очевидно, человек, который вызывает максимальный интерес из российских политических деятелей. Там, где Путин, люди всегда смотрят, и с большим интересом", - сказал Соловьев.

Журналист отметил, что точные сроки выхода фильма пока не известны. "Даже не ставятся такие планы. Как будет готово - так будет готово. Никакого жесткого графика у нас нет", - подчеркнул ведущий.

По словам Соловьева, в интервью с президентом прозвучало "много личного". "Важные темы [поднимались]. Я не большой любитель говорить на личные темы, но мне показалось, что прозвучало много и личного", - добавил он.

В июне американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о Владимире Путине - "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьера состоялась в США на кабельном канале Showtime. Права на показ фильма в России купил Первый канал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
2
Трамп подписал закон о санкциях против России
3
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
6
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама