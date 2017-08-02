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Медучреждения Москвы не ожидают наплыва пьяных в день ВДВ

Общество
2 августа, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Главный нарколог Москвы отметил, что "настоящие десантники" , как правило, ведут себя подобающе

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Медучреждения Москвы не ожидают заметного роста числа пациентов с алкогольным отравлением в среду, 2 августа, в День ВДВ. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"Скорая помощь дежурит около традиционных точек празднования: жара и алкоголь могут оказать неблагоприятное действие на здоровье. Но на моей памяти этот праздник не выбивается из общего фона других праздников", - сказал он.

Отвечая на вопрос, фиксируется ли в День ВДВ рост числа перебравших алкоголь, Брюн отметил: "Из года в год происходит одно и тоже: ребята веселятся, чудачат, плавают в фонтанах, но я не помню, чтобы в связи с этим праздником были серьезные правонарушения. Настоящие десантники не ведут себя так, как "попутчики" этого праздника. Да, выпивают, но эти ребята держатся кучно, друг друга поддерживают, но медицинская помощь большому числу празднующих не потребуется".

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Ранее в пресс-службе столичной полиции ТАСС сообщили, что общественный порядок в Москве в среду, 2 августа, будут обеспечивать около 1,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения мероприятий задействуется более 800 сотрудников полиции и около 650 сотрудников Росгвардии.

В среду, 2 августа, в Москве пройдут торжественные и праздничные мероприятия, в том числе литургия в храме пророка Илии, считающегося небесным покровителем летчиков и десантников, концертная программа с участием самодеятельных коллективов ВДВ на Васильевском спуске Красной площади, а также церемония возложения цветов военнослужащими и ветеранами ВДВ к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время.

Кроме того, также пройдут традиционные встречи бывших воинов-десантников в ЦПКиО им. Горького, парках культуры и отдыха "Сокольники" и "Измайлово", на ВВЦ и Поклонной горе.

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