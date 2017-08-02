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Смольный разработает процедуру возможного продления контракта с главврачами до 70 лет

Общество
2 августа, 17:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, августа. /ТАСС

На принятие решение о продлении контракта будут влиять мнение трудового коллектива и оценка качества работы руковолителя

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга разработают к 1 октября процедуру, которая даст возможность продлить до 70 лет контракт с главными врачами больниц, достигшими предельного возраста для нахождения в должности - 65 лет, по желанию трудового коллектива. Об этом ТАСС сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает предельный возраст для руководителей медицинских организаций и их заместителей 65 годами. При этом закон предусматривает возможность продления срока пребывания в должности до 70 лет по представлению трудового коллектива.

"Для реализации закона нам необходимо к 1 октября, чтобы были разработаны процедуры, предусматривающие возможность продления трудовых отношений до 70 лет по инициативе трудового коллектива. Эти документы я дала поручение разработать", - сказала Митянина, отметив, что в законе устанавливается право учредителя (в случае с Петербургом - властей города) продлить отношения, но не обязанность. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Евгений Евдошенко уточнил ТАСС, что процедура "будет содержать критерии оценки качества работы руководителей учреждений".

Если руководителю со срочным трудовым контрактом на момент вступления закона в силу уже есть 65 лет или скоро исполнится, его контракт автоматически будет действовать в течение еще трех лет. "Каким образом принимать решение в отношении тех руководителей, у кого контракт бессрочный, закон ответ не содержит", - сказала вице-губернатор.

Согласно закону, после достижения 65 лет руководителям медучреждений будут предложены другие должности, соответствующие их квалификации.

Среди петербургских руководителей, которые попадают под действие нового закона, директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Валерий Парфенов, глава Городского клинического онкологического диспансера Георгий Манихас, главный врач детской городской больницы № 1 Анатолий Каган.

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