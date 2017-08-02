Кочевой детский сад начал работу в ненецкой тундре

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Кочевой детский сад открылся в Канинской тундре Ненецкого автономного округа, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Семерых дошкольников четырех-семи лет Ненецкой общины "Канин" будут готовить к школе прямо в тундре, где они кочуют со своими родителями. Кочевой детский сад НАО возобновил работу в рамках регионального приоритетного проекта "Кочевое образование". В настоящее время детский сад в таком нестандартном для системы образования формате организован в двух бригадах семейной (родовой) общины "Канин", - говорится в сообщении.

По данным властей, в этом году с детьми работают студенты Социально-гуманитарного колледжа - Ирина и Михаил Бобриковы. Молодые люди сами родом из Канинской тундры, где и сейчас кочуют их родные.

"В рамках проекта "Кочевое образование" мы создаем условия для более плавного включения детей в формат школьной жизни, используя позитивный опыт кочевых школ 1930-х годов. Главное даже не количество полученных знаний, а то, что за месяц реализации проекта дети научатся работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом и педагогом. В перспективе этот проект должен получить более широкое распространение на все кочевья, где есть дети дошкольного возраста", - цитирует пресс-служба губернатора НАО Игоря Кошина.

Впервые проект кочевого детского сада был запущен также на Канине в 2016 году. Тогда с детьми работала педагог с 15-летним опытом из детского сада села Несь Галина Шубина. Воспитатель кочевала с двумя оленеводческими бригадами.

Кочевой детский сад - совместный проект окружного департамента образования, культуры и спорта и департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям. Еще одна цель проекта, кроме адаптации дошкольников к предстоящему образовательному процессу, - предоставить детям кочующих оленеводов знания, умения, навыки общения на родном (ненецком) языке в условиях семьи, сохранить ценности кочующих предков.