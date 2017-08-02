В Крыму откроют памятник Фиделю Кастро

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Памятник многолетнему главе Республики Куба Фиделю Кастро откроют в Крыму 5 августа 2017 года, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров полуострова Дмитрий Полонский.
"Это будет монумент, состоящий из нескольких элементов. Главным из них станет изображение легендарного команданте. На монументе высечены его цитаты", - отметил Полонский.
По его словам, автором памятника является крымский скульптор Виктор Крузман. Основа монумента выполнена из известняка с мраморными вкраплениями.
Полонский добавил, что памятник будет открыт в финальный день фестиваля "Extreme Крым - 2017", 5 августа 2017 года. Мероприятие проходит с середины июля на западном побережье Крыма в селе Оленевке Черноморского района. В нем принимает участие спортсмены и любители экстремальных, морских видов спорта, таких как кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, аквабайк, плавание на парусных тримаранах и на каяках. Фестиваль проводится при поддержке властей Крыма.
Заместитель председателя Совета министров Крыма отметил, что памятник Кастро установят в селе Оленевке Черноморского района полуострова. На своей странице в сети Facebook Полонский ранее написал, что в селе также будет заложена набережная имени Кастро.
Кастро в рамках визита в СССР в 1960-е годы побывал в Крыму, где посетил Симферополь и лагерь "Артек" на южном берегу полуострова.