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Европейский университет в Петербурге надеется через 48 дней возобновить работу

Общество
2 августа, 18:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, августа. /ТАСС

В вузе сдали пакет документов на получение новой образовательной лицензии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Европейский университет в Петербурге в среду сдал в Рособрнадзор документы для получения новой лицензии. В случае положительного решения в вузе рассчитывают возобновить деятельность через 48 дней, сообщила ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

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"Мы сегодня сдали пакет документов на получение новой образовательной лицензии. Документы приняты. В трехдневный срок будет ответ, соответствуют ли они требованиям Рособрнадзора. А решение о выдаче лицензии должно быть принято в 45-дневный срок. То есть через 48 дней у Европейского университета может появиться новая лицензия. В этом случае университет сможет начать учебный год и провести набор студентов", - сказала она.

Ранее в среду информация о лишении вуза лицензии была размещена в реестре Рособрнадзора.

Заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности Европейского университета в Санкт-Петербурге поступило в Рособрнадзор 26 июля 2017 года. В начале июля вуз начал переезд из особняка Кушелева-Безбородко, где располагался 20 лет, во временное помещение неподалеку. Ректор вуза Николай Вахтин отметил тогда, что переезд позволит вузу перелицензироваться.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета. В мае вуз подал апелляционную жалобу, ее рассмотрение во второй инстанции назначено на 7 августа, но вуз ее отозвал.

О вузе

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди. Вуз располагался на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I.

В нем были расположены 5 факультетов, где обучается в общей сложности 266 магистрантов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.

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