Мемориал с именами 4 тыс. бойцов откроют на месте захоронения ВОВ в Карелии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Воинский мемориал планируют создать в районе ж/д станции Раменцы в Сегежском районе Карелии на месте захоронения солдат Великой Отечественной войны в 2018 году. Об этом сообщил в среду заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который находится в Петрозаводске по поручению председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, секретаря Совбеза Николая Патрушева.
По данным пресс-службы Совета безопасности РФ, в братскую могилу хоронили бойцов во время войны, а в послевоенное время туда помещали захоронения из разрозненных воинских могил 1941-1944 годов, находившихся в окрестностях станции Раменцы. Первоначально предполагалось увековечение более 1,6 тыс. имен погибших воинов, но при сверке списков оказалось, что там захоронено порядка 4 тыс. солдат.
"Мы решили, что с учетом вскрытых больших списочных потерь, это должен быть воинский мемориал. Часть денежных средств пойдет на подготовку эскизного проекта и проектно-сметную документацию, остальные - на плиты, чтобы мы могли всех увековечить", - сказал Нургалиев на встрече в мэрии Петрозаводска.
По его словам, компания "РЖД" выделила на создание мемориала 1,7 млн рублей, часть денег планируется найти в других источниках. Сейчас, отметил Нургалиев, захоронение находится в неудовлетворительном состоянии. Мемориал планируется открыть в 2018 году.
Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия создана в мае 2013 года. Деятельность Госкомиссии направлена на выстраивание долгосрочной стратегии комплексного развития региона, на реализацию конкурентных преимуществ этой важнейшей для российского Северо-Запада приграничной территории, а также на обеспечение национальной безопасности.
Приоритетом деятельности Госкомиссии является координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Карелии в проведении на территории региона эффективной социально-экономической, промышленной, научно-технологической и инновационной политики.