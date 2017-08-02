В США Комиссия по защите прав потребителей отзывает крышки iPhone с блестками

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НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Крышки смартфонов iPhone с жидкими наполнителями, в которых плавают разноцветные блестки, изымаются из продажи в США. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на решение американской Комиссии по защите прав потребителей.
"Компания MixBin выпускала крышки с жидкими наполнителями для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7, и эти крышки отзываются из продажи, поскольку существует возможность утечки жидкости и блесток, что может привести к раздражению кожи и ожогам", - сообщил представитель Комиссии по защите прав потребителей Пэтти Дэвис. Крышки продавались через интернет-магазины с октября 2015 по июнь 2017 года по цене от $15.
По данным комиссии, 24 человека в разных странах, в том числе 19 человек в США, пожаловались на раздражение кожи в связи с утечкой жидкого наполнителя крышек смартфонов iPhone производства корпорации Apple.
Как рассказала Дэвис, один человек пожаловался на то, что в результате ожога у него образовался шрам, а другой утверждал, что утечка жидкого наполнителя привела к воспалению руки и лица. Представитель комиссии настоятельно рекомендовала владельцам дефектных крышек "действовать без промедления и вынести их из дома".