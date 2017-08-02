Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США Комиссия по защите прав потребителей отзывает крышки iPhone с блестками

Общество
2 августа, 20:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Причиной стало то, что несколько человек пожаловались на раздражение кожи в связи с утечкой жидкого наполнителя крышек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Крышки смартфонов iPhone с жидкими наполнителями, в которых плавают разноцветные блестки, изымаются из продажи в США. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на решение американской Комиссии по защите прав потребителей.

"Компания MixBin выпускала крышки с жидкими наполнителями для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7, и эти крышки отзываются из продажи, поскольку существует возможность утечки жидкости и блесток, что может привести к раздражению кожи и ожогам", - сообщил представитель Комиссии по защите прав потребителей Пэтти Дэвис. Крышки продавались через интернет-магазины с октября 2015 по июнь 2017 года по цене от $15.

По данным комиссии, 24 человека в разных странах, в том числе 19 человек в США, пожаловались на раздражение кожи в связи с утечкой жидкого наполнителя крышек смартфонов iPhone производства корпорации Apple.

Как рассказала Дэвис, один человек пожаловался на то, что в результате ожога у него образовался шрам, а другой утверждал, что утечка жидкого наполнителя привела к воспалению руки и лица. Представитель комиссии настоятельно рекомендовала владельцам дефектных крышек "действовать без промедления и вынести их из дома".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
2
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
3
Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
6
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
7
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
Темы дня
Новости партнеров
Реклама