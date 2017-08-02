Россияне стали в четыре раз реже обращаться за сертификатами на маткапитал

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число выданных в России сертификатов на материнский капитал в январе-июне 2017 года составило около 23% от аналогичного показателя в прошлом году. Соответствующие данные приводит Счетная палата в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета.
"Так, с начала 2017 года было выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23% аналогичного показателя 2016 года", - говорится в докладе.
В пресс-службе Пенсионного фонда ТАСС сообщили, что не видят проблем в более чем четырехкратном снижении числа выданных сертификатов по первому полугодию. "Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, еще на пять лет - до 2023 года.
Материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до 2018 года.
В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. рублей. В 2016 году его сумма не индексировалась. Использовать средства материнского капитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.