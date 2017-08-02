В музее "Исаакиевский собор" опровергли сообщения СМИ о сокращениях сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" не проводит сокращение штата, о котором пишет ряд СМИ, за последнее время трудовые отношения расторгнуты по соглашению сторон с несколькими сотрудниками, сообщил ТАСС представитель пресс-службы музея.

"Сокращений никаких нет. Есть люди, которые уволились по соглашению сторон, это до десяти человек, но сокращений нет", - сказал собеседник агентства. Тем самым он опроверг опубликованные 2 августа петербургскими СМИ сообщения о якобы прошедших на минувшей неделе сокращениях штата музея. По словам собеседника агентства, в музее "Исаакиевский собор" в настоящее время работает около 400 человек.

"Некоторым сотрудникам предложили уволиться по согласованию сторон, в том числе мне, это произошло на прошлой неделе, в пятницу. Людей, которым это предложили и которых я знаю, восемь-десять человек, но их может быть больше", - сказала ТАСС Мария Морозова, ранее возглавлявшая пресс-службу музея "Исаакиевский собор". Она предположила, что ситуация связана с оптимизацией сотрудников.

В июне в музее "Исаакиевский собор" поменялось руководство, вместо Николая Бурова директором стал Юрий Мудров. Он работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года, занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города, а также в Псковском музее-заповеднике.

Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакиевский собор и храм Воскресения Христова (Спас на Крови). Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С начала 2017 году музейный комплекс Исаакиевского собора посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.