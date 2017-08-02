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Редакция "Новой газеты" просит Путина вмешаться в ситуацию с выдворением журналиста Феруза

Общество
2 августа, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Главный редактор издания Дмитрий Муратов рассказал ТАСС, что коллектив газеты рассчитывает на позитивный исход разбирательства

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МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России корреспондента издания Али Феруза (Худоберди Нурматова), сообщается на сайте издания.

"К президенту обратилась и Зоя Васильевна, мать Али. Мы надеемся, что ее голос - голос человека, пережившего пять серьезных кардиологических операций и переживающей за сына - будет услышан", - говорится в сообщении. "Мы всерьез опасаемся, что его выдача в Узбекистан может обернуться трагедией", - добавили в издании.

Кроме того, в газете заявили, что решение о выдворении журналиста будет обжаловано в установленный законом срок. "Нам необходимо встретиться с нашим подзащитным, чтобы согласовать стратегию и текст жалобы с Нурматовым", - отметил в свою очередь адвокат Филипп Шишов.

Главный редактор издания Дмитрий Муратов рассказал ТАСС, что коллектив газеты рассчитывает на позитивный исход разбирательства и надеется, что журналисту разрешат выехать в третью страну, если ему не удастся остаться в России.

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"У Али Феруза есть возможность уехать в третью страну, раз уж Россия не дает ему гражданство. И для этого абсолютно не обязательно отправлять его в далекую страну, славящуюся своими жестокими нравами, особенно в местах заключения", - сказал собеседник агентства.

Муратов также отметил, что у Феруза есть основания для того, чтобы остаться в России. По его словам, корреспондент "Новой газеты" родился в России, его мать и другие родственники проживают на территории страны, а русский язык является для него родным.

"Его состояние на данный момент физическое нормальное. Более конкретно мы будем знать завтра, когда с ним встретятся наши юристы", - добавил главред "Новой газеты".

Накануне Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Феруза, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5000 рублей.

По решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Ранее также сообщалось, что журналист пытался покончить с собой после оглашения приговора Басманного суда.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

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