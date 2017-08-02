За индивидуальный подход: регионы разошлись во мнениях о возрождении вытрезвителей

ТАСС, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты в российских регионах не могут прийти к единому мнению относительно того, нужно ли возрождать в стране систему вытрезвителей. Многие до сих пор не могут определиться, кто эффективнее сможет решать проблему находящихся в состоянии алкогольного опьянения лиц - МВД или Министерство здравоохранения. В некоторых регионах пытаются усовершенствовать формат советских вытрезвителей, открывая отдельные учреждения на базе муниципалитетов.

Футбольное обострение

Тема оказания помощи нетрезвым гражданам оказалась в центре внимания в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу, который пройдет в ряде городов России в 2018 году. Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что футбольным болельщикам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, необходимо создать достойные условия.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в городах, которые примут матчи, в обязательном порядке нужно открыть вытрезвители.

Многие регионы, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, идею возвращения вытрезвителей поддерживают.

"В связи с ликвидацией медвытрезвителей и у органов правопорядка, и у медиков возникают постоянные проблемы с пьяными. Как доставлять на "скорой" бушующего дебошира в больницу, отправить в палату к другим пациентам? Как отвезти нуждающегося в медицинской помощи в отдел полиции для разбирательства?"- задается вопросом начальник управления по профилактической работе с населением администрации города Сочи Александр Петухов.

По его мнению, "возрождение медицинских вытрезвителей необходимо не только на период проведения ЧМ-2018, это нужная и полезная практика".

В Петербурге необходимости в вытрезвителях не видят. "На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их созданию вытрезвителей и не планируется", - рассказала ТАСС вице-губернатор города Анна Митянина, отметив, что создание отдельных учреждений не считается целесообразным.

Медики или полиция?

Как рассказал ТАСС главный внештатный психиатр и нарколог Петербурга Александр Софронов, идея вытрезвителей как учреждений, оказывающих медицинскую помощь пьяным, берет свое начало с дореволюционных времен. В советское время вытрезвители подчинялись МВД, при этом считалось, что они предназначены для оказания медицинской помощи.

"Они были, безусловно, востребованными, так как способствовали поддержанию правопорядка, с одной стороны, и обеспечению безопасности самого клиента, с другой. Кроме риска для здоровья, обусловленного непосредственно интоксикацией, существуют реальные угрозы, связанные с беспомощностью или, точнее, по официальной формулировке, потерей способности передвигаться самостоятельно", - сказал Софронов.

Нетрезвые люди могут замерзнуть зимой или стать жертвой техногенного происшествия или криминального нападения. Кроме того, пьяные часто опасны для окружающих, отметил он. Сам факт попадания в вытрезвитель играл воспитательную роль, соответственно вытрезвители органично вписывались в существовавшую тогда систему профилактики алкоголизма.

"В постсоветский период система вытрезвителей не развивалась, и, наверное, поэтому к 2010 году себя изжила. МВД в те годы посчитало, что оказание медицинской помощи пьяным не является его задачей. Соответственно эта задача перешла к Минздраву. В 2011 году вытрезвители были закрыты", - отметил Софронов.

В Минздраве РФ ТАСС рассказали, что, по действующему законодательству, пьяным, нуждающимся в медицинской помощи, должны помогать медики. При отсутствии показаний для направления в больницу нетрезвыми гражданами, совершившими правонарушение, должна заниматься полиция.

"Организация социального обеспечения лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, относится к полномочиям органов власти субъектов РФ", - отметили в ведомстве. Регионы имеют право открыть вытрезвитель, однако принудительно размещать в них кого-либо, в отличие от советских времен, никто не в праве.

Нагрузка на здравоохранение

После того как регионам было предложено разработать собственные подходы оказания помощи нетрезвым гражданам, в Петербурге, в частности, были принято решение оказывать помощь пьяным в многопрофильных стационарах. Они стали поступать в больницы, что значительно усложнило работу скорой помощи и приемных отделений. Финансирование легло на систему Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Однако, по словам Софронова, в этом есть и положительный момент: число выявляемых заболеваний, скрытых алкоголем, увеличилось. "Согласно статистике, 10% лиц, доставляемых в состоянии алкогольного опьянения, имели заболевания, требующие дальнейшего лечения", - сказал он.

Специалист отмечает, что, к сожалению, у модели есть проблемы, не имеющие очевидного решения.

"Мы отмечаем неэффективный расход ресурсов Скорой помощи. Изрядный процент доставляемых в стационар пьяных не имеют угрожающего для жизни состояния, тогда как скорая вместо пьяного могла бы оказать помощь тому, кто в ней действительно нуждался. Имеется острый дефицит помещений в стационарах, не позволяющий локализовать лиц в состоянии алкогольного опьянения", - сказал он.

Софронов также не видит острой необходимости в открытии вытрезвителей на время ЧМ-2018. "По оценкам моих коллег, Кубок Конфедераций в Санкт-Петербурге не создал каких либо дополнительных проблем для обсуждаемой системы медицинской помощи, однако количество пьяных в стационарах города измеряется тысячами, а это огромное бремя для городского здравоохранения".

Кому доверить руководство?

Тем не менее, единого мнения по поводу того, кто должен контролировать вытрезвители, нет. Начальник управления по профилактической работе с населением администрации города Сочи Александр Петухов считает, что они должны работать на базе уже существующих медучреждений.

"Конечно, в том виде, в каком мы помним медвытрезвители при системе МВД, возвращать не нужно. Теперь, скорее всего, они должны работать на базе уже существующих медицинских учреждений, например, в виде отдельного корпуса (строения) при больнице. Курировать систему лучше Министерству здравоохранения, а в функции МВД, по нашему мнению, должна входить доставка лиц, нуждающихся в отрезвляющих процедурах", - считает он.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин поддерживает идею возрождения вытрезвителей, но против их работы на базе медицинских учреждений. "Идею возрождения медвытрезвителей не приемлю в корне, так как они должны находиться в ведомстве МВД, как это было раньше. Если МВД избавилось от своих непрофильных функций, то это не дает им права сейчас настаивать на том, чтобы вытрезвители находились в системе здравоохранения", - сказал Забродин

Опыт Коми

В 2016 году в городе Усинск республики Коми на базе Усинской ЦРБ был открыт первый аналог вытрезвителя. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, с момента открытия, с 1 июля 2016 года, в нем побывали 306 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Отделение действует круглосуточно и рассчитано на пять мест. Персонал отделения насчитывает 22 медработника.

Пребывание в "вытрезвителе" для граждан бесплатное (в советских вытрезвителях с клиентов брали оплату, присылая квитанцию домой или на работу). Находиться здесь трезвеющие могут не более 24 часов. После вытрезвления медсестра сообщает полиции о том, что гражданин пришел в себя, может самостоятельно передвигаться и отвечать на вопросы, на человека составляется протокол об административном правонарушении.

"Как правило, граждан доставляют в отделение сотрудники полиции, могут доставить и родственники, но примут лишь тех, кто утратил способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве и кто не нуждается в экстренной медицинской помощи, то есть не травмирован. Хотя в отделении могут оказывать все виды помощи, вплоть до реанимации", - уточнили в Минздраве республики.

Власти Коми отмечают положительные результаты работы отделения. "Организация деятельности отделения, безусловно, имеет положительные моменты: приемный покой и отделение МВД освобождены от выполнения несвойственной им работы, снижена вероятность заболеваний, происшествий, гибели людей, которые не могут по причине опьянения контролировать свои действия и поступки", - отметили в ведомстве.

Душ, стирка, аскетичное меню

Власти Саранска в республике Мордовия также решили возродить у себя вытрезвитель к чемпионату мира по футболу 2018 года.Они начали капитальный ремонт старого здания, известного местным жителям как "Тополя". По словам мэра города Петра Тулаева, это обойдется бюджету города в 25 млн рублей.

"В Саранске после ремонта в штат вытрезвителя будут приняты 20 медработников, водители, приобретен транспорт, необходимый для работы. Заведение будет оказывать услуги и на платной основе, ориентировочная стоимость - 1600 рублей, с душем, питанием. Меню будет аскетичное - до 200 - 300 рублей в день", - отметил Тултаев. По его словам, медвытрезвитель может оказывать услуги по стирке, питанию, сопровождению контингента.

Медвытрезвитель будет готов к декабрю 2017 года. На втором этаже здания планируется организовать хостел, в котором можно провести несколько ночей за небольшую плату.

В Татарстане действуют 11 "отрезвляющих" учреждений, которые находятся под ведомством муниципалитетов. В них есть койки, дежурят охрана и медработник. Если лицам в состоянии алкогольного опьянения нужна медицинская помощь, в эти учреждения вызывают Скорую помощь, клиентов отправляют в больницы.

В Калининграде к чемпионату мира планируют развернуть дополнительные койки на базе ГБУЗ "Наркологический диспансер Калининградской области" для оказания медицинской помощи лицам с диагнозом "острая алкогольная интоксикация".

По мнению главного внештатного психиатра и нарколога Санкт-Петербурга Александра Софронова, "идея вернуть вытрезвители в целом критику выдерживает", однако каждый регион должен решать вопрос индивидуально. "Одинакового решения не может быть для маленького города и мегаполиса", - считает он.