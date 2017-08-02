Из Кисловодска в Москву отправился первый двухэтажный фирменный поезд

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КИСЛОВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Первый двухэтажный фирменный поезд отправился из Кисловодска в Москву. Использование такого железнодорожного состава вместо обычных одноэтажных позволит увеличить пассажиропоток на 20%, заявил журналистам в Кисловодске на торжественной церемонии отправления первого рейса первый замначальника Северо-Кавказского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК") Виктор Жужнев.
"Из 508 предложенных на сегодняшний поезд мест в остатке 80, которые могут быть раскуплены по пути следования. Это примерно на 20% больше, чем в одноэтажном [поезде]. Соответственно, мы считаем, что использование двухэтажных вагонов позволит повысить пассажиропоток на 20%", - сказал он.
Проезд в двухэтажном поезде "Кисловодск - Москва" примерно на 2 тыс. рублей дешевле, чем в поезде с одноэтажными вагонами: если билет в одноэтажный вагон стоит порядка 7 тыс. рублей, то в двухэтажный - около 5 тыс. рублей. Экономия достигается за счет перевозки большего числа пассажиров.
Время в пути от Кисловодска до Москвы составит 24 ч. 57 мин. Поезд будет курсировать раз в три дня, в остальные дни по маршруту продолжит ездить одноэтажный поезд. "Планируем в первом квартале 2018 года заменить все составы этого поезда на двухэтажные вагоны", - сказал Жужнев.
В составе нового поезда - двухэтажные купейные вагоны и вагон СВ, штабной вагон, оборудованный купе для пассажира с ограниченными возможностями здоровья и для сопровождающего его лица, а также вагон-ресторан. В каждом купе двухэтажного вагона предусмотрены розетки для зарядки мобильных телефонов. Дверь в купе закрывается индивидуальной магнитной ключ-картой.
По данным пресс-службы АО "Российские железные дороги" (АО "РЖД"), первый рейс двухэтажного поезда состоялся в 2013 году по маршруту "Москва - Адлер". Двухэтажные поезда ежедневно перевозят более 7 тыс. человек. За первое полугодие 2017 года двухэтажными поездами воспользовались 1,4 млн пассажиров (на 13,1% больше, чем за тот же период прошлого года), всего за эти полгода перевезено 632,3 млн пассажиров (на 9,2% больше, чем в первом полугодии 2016 года).