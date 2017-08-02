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Спасатели обеспечили безопасность плавания парусника с детьми по Онежскому озеру

Общество
2 августа, 21:28 UTC+3 ТАСС

Мероприятие прошло без происшествий

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Безопасность детской парусной экспедиции по озерам Вологодской области была обеспечена сотрудниками МЧС РФ, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"С 30 июля по 1 августа инспекторы МЧС России совместно со спасателями Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра" и при поддержке Русского географического общества обеспечивали безопасность воспитанников историко-патриотического клуба "Корабелы Прионежья". Парусно-моторное судно "Онежская Жемчужина" с ними на борту двигалось по Онежскому озеру от границы Вытегорского района Вологодской области до границы Медвежьегорского района Республики Карелия", - сказал сотрудник службы.

Воспитанники клуба в первый день прошли 60 км до карельского острова Гурия, осмотрели ансамбль Муромского мужского монастыря. 

"Мероприятие прошло без происшествий", - отметили в министерстве.

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