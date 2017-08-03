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Кабмин выделил 95 млн рублей на переселение жителей сгоревшего поселка под Иркутском

Общество
3 августа, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

В конце апреля при пожаре в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о предоставлении субсидии из средства резервного фонда властям Иркутской области на переселение жителей из сгоревшего поселка Бубновка. Документы опубликованы в среду на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 95000 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области в связи с закрытием поселка Бубновка", - говорится в документе.

В документе отмечается, что средства выделяют на финансовое обеспечение переселения граждан из поселка.

В конце апреля при пожаре в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. Ранее сообщалось, что поселок Бубновка будет ликвидирован. На это согласились местные жители, обсудив предложение на сходе граждан 18 мая, предложение было поддержано и органами местного самоуправления Киренского района и Бубновского сельского поселения.

Соответствующим распоряжением Медведев согласился с предложением губернатора области о закрытии поселка.

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