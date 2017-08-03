В Новгородской области восстановлено нарушенное из-за грозы энергоснабжение

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение в населенных пунктах Новгородской области, прерванное после прохождения циклона. Об этом в четверг сообщили в компании "Новгородэнерго".
"К 23:30 мск 2 августа 2017 года все аварийно-восстановительные работы на энергообъектах "Новгородэнерго" полностью завершены. Энергоснабжение потребителей проходит по штатным схемам", - сказал представитель компании.
В среду во второй половине дня грозовой фронт, сопровождавшийся сильным порывистым ветром и ливнями, стал причиной локальных технологических нарушений на объектах энергетики в семи муниципальных районах на юго-востоке Новгородской области. Социальные объекты не пострадали, отметили в организации.