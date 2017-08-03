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Спасатели на Камчатке освободили из сетей редкого кита

Общество
3 августа, 2:19 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Сразу после освобождения кит-белуха уплыл в сторону Авачинского залива

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Спасатели на Камчатке освободили из рыбацких сетей запутавшего в них кита-белуху, занесенного в Красный список Международного союза охраны природы. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"В районе скал "Три брата" (бухта Шлюпочная в черте Петропавловска-Камчатского) спасатели освободили белуху, которая запуталась в рыбацких сетях. Кит зацепился хвостом за так называемый якорь-мертвяк. Для оказания помощи на катере МЧС России выдвинулась группировка спасателей и научных работников. Ситуация осложнялась тем, что к моменту прибытия спасателей кит был очень сильно напуган и начинал биться, как только к нему подплывал катер", - говорится в сообщении.

Для освобождения белухи спасателям пришлось обрезать веревки, которые немного поранили кожу животного. Сразу после освобождения кит уплыл в сторону Авачинского залива. Как сообщили ученые Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, заход белухи в Авачинскую бухту - очень редкое явление.

Белуха - морское млекопитающее, обитающее в водах арктических морей, а также Берингова и Охотского, занесенное в 1994 году в Красный список Международного союза охраны природы. Русское географическое общество с 2010 года поддерживает проект "Белуха - белый кит".

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