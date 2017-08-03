Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чилийский парламент принял закон о частичном снятии запрета на аборт

Общество
3 августа, 4:40 UTC+3 ТАСС

Парламентарии, голосовавшие против законопроекта, уже заявили, что обратятся в Конституционный суд, чтобы оспорить документ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Сенат Национального конгресса Чили в среду одобрил законопроект о частичном снятии запрета на аборт. Как говорится на сайте верхней палаты парламента, за проголосовали 22 законодателя, против - 13. Ранее инициативу одобрили чилийские депутаты.

Парламентарии, голосовавшие против законопроекта, уже заявили, что обратятся в Конституционный суд, чтобы оспорить документ и не допустить его подписание президентом Мишель Бачелет, которая поддерживает легализацию абортов.

Принятая парламентом инициатива разрешает прерывать беременность в случае нежизнеспособности плода, риска для жизни матери и изнасилования.

Полный запрет на аборты в Чили действует с 1989 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бачелет, Мишель
Страны
Чили
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Спасатели на Камчатке освободили из сетей редкого кита
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
6
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
7
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама