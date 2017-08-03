Чилийский парламент принял закон о частичном снятии запрета на аборт

ТАСС, 3 августа. Сенат Национального конгресса Чили в среду одобрил законопроект о частичном снятии запрета на аборт. Как говорится на сайте верхней палаты парламента, за проголосовали 22 законодателя, против - 13. Ранее инициативу одобрили чилийские депутаты.

Парламентарии, голосовавшие против законопроекта, уже заявили, что обратятся в Конституционный суд, чтобы оспорить документ и не допустить его подписание президентом Мишель Бачелет, которая поддерживает легализацию абортов.

Принятая парламентом инициатива разрешает прерывать беременность в случае нежизнеспособности плода, риска для жизни матери и изнасилования.

Полный запрет на аборты в Чили действует с 1989 года.