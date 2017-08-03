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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней и тайфуна "Нору"

Общество
3 августа, 4:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, августа. /ТАСС

Дожди пройдут 3-4 августа

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ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в четверг в Приморском крае из-за ливней и тайфуна "Нору". Дожди пройдут 3-4 августа. Об этом сообщает пресс-служба краевого гидрометцентра.

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"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в связи с прохождением (3-4 августа) атмосферного фронта, несущего насыщенную влагой воздушную массу тропического происхождения. Ожидаются сильные и очень сильные дожди в западных и центральных районах сильные ливни с грозами. Общее количество осадков может достичь 2 декадных норм", - сообщает гидрометцентр.

Затем 8-10 августа на край обрушится тайфун "Нору", который может вызвать паводок. Тайфун "Нору" принесет до месячной нормы осадков, штормовой ветер до 25-30 м/с. В заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн 4-5 м.

"Паводковая ситуация усугубится, возможны подъемы уровня воды до 1-3 м, значительные затопления прилегающих к рекам территорий, перемыв автодорог, повреждение мостов, подтопление сельхозугодий", - считают синоптики.

Власти Приморья уже начали готовиться к возможному паводку. Введен повышенный режим готовности всех служб жизнеобеспечения. В готовности находятся более 3500 человек, 1600 единиц техники. На случай возникновения аварийных ситуаций сформировано более 800 ремонтных бригад разного профиля. В муниципалитетах созданы запасы топлива, медикаментов, расходных материалов для ремонта. Энергетики готовы демонтировать оборудование котельных в местах, где энергообъекты подвергаются затоплению во время паводков.

МЧС готовится начать эвакуацию отдыхающих с пляжей и прибрежных туристических баз.

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