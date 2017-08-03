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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил паспорт приоритетного проекта "Новые кадры современного здравоохранения", целью которого является обеспечение отрасли квалифицированными специалистами. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.
"Ключевая цель проекта - обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счет внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности - аккредитации специалистов - и внедрить систему непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей", - говорится в сообщении.
Программа рассчитана до 2025 года. Отмечается, что уже к 2020 году четверть специалистов должны получить допуск к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации. "Для этого в 2018 году будет обеспечено функционирование 97 аккредитационно-симуляционных центров, в 2019 году - 105 центров, а в 2025 году - 114", - отметили в правительстве.
Кроме того, из паспорта проекта следует, что в 2017 году каждый пятый врач будет получать непрерывное дополнительное образование с помощью интерактивных образовательных модулей, число которых составит тысячу уже в нынешнем году, а к 2025 году - 5 тысяч. К 2019 году доля врачей, получающих непрерывное образование, составит 60%, а к 2025 - 99%. "К концу 2019 года будет разработано 64 актуализированных образовательных стандарта подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры с учетом требований профессиональных стандартов", - добавили в правительстве.