Роспотребнадзор проверит достоверность портативных измерителей нитратов в овощах и фруктах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор проводит исследование портативных нитратомеров для оценки достоверности результатов их измерений, сообщается на сайте ведомства.

"Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими институтами проводит исследование наиболее широко представленных на рынке моделей портативных нитратомеров для оценки объективности и достоверности результатов их измерений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в интернете активизировалась продажа нитратомеров и экотестеров, однако продавцы, предлагающие приборы по цене от пяти до восьми тысяч рублей, не указывают, что "приборы по сути замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями".

Отмечается, что за первые полгода 2017 года Роспотребнадзор провел исследования более 33 тысяч проб плодоовощной продукции на содержание нитратов, при этом только в 0,7% проб их содержание превышало допустимый уровень.