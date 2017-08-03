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Проверка информации о низких зарплатах синоптиков в Красноярске займет до месяца

Общество
3 августа, 8:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, августа. /ТАСС

По данным СК, зарплаты в 6-7 тысяч рублей, на которые пожаловались синоптики, значительно ниже действующего минимального размера оплаты труда, установленного на территории Красноярского края

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КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Проверка Следственным комитетом информации о низких зарплатах синоптиков Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), обратившихся к президенту России Владимиру Путину, займет от трех дней до месяца. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Следственный комитет начал доследственную проверку по информации содержащейся в обращении. Она займет от трех дней до месяца", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, зарплаты в 6-7 тысяч рублей, на которые пожаловались синоптики, значительно ниже действующего минимального размера оплаты труда, установленного на территории Красноярского края.

Как сообщалось ранее, красноярские синоптики записали видеоролик на Youtube, где обратились к президенту РФ с жалобой на низкие зарплаты. В видеоролике авторы показывают зарплатные ведомости работников Гидромета, где указаны размеры выплат от 5 до 17 тыс. рублей.

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