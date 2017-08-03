Путин: Всемирный конгресс татар служит сохранению межнационального согласия в РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям VI съезда Всемирного конгресса татар, отметив его значимость в деле сохранения межнационального и межрелигиозного согласия в стране. Текст телеграммы размещен на официальном сайте Кремля.

"Считаю ваш форум, собравший участников из разных регионов России и ряда зарубежных стран, большим общественно значимым событием. Многообразие религий, культур, традиций по праву является одним из главных богатств нашего многонационального Отечества. Государство придает приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране. Важно, что успеху этой масштабной и в высшей степени востребованной работы служат такие серьезные общественные инициативы, как Всемирный конгресс татар, который в нынешнем году отмечает свое 25-летие", - говорится, в частности, в телеграмме.

Президент подчеркнул, что усилия конгресса направлены на развитие татарского языка и культуры, реализацию значимых образовательных, просветительских, информационных проектов, в том числе в сфере международного сотрудничества, заслуживают самого глубокого уважения.

Глава государства выразил уверенность, что съезд пройдет в творческом, конструктивном ключе, будет содействовать налаживанию деловых связей и личных контактов. Путин пожелал делегатам и гостям форума всего наилучшего.

Всемирный конгресс татар - межрегиональная общественная организация, она объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана в июне 1992 года, впоследствии он собирался каждые пять лет. VI съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани со 2 по 6 августа 2017 года, в его работе примут участие более 1 тыс. делегатов и гостей.