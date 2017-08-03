Новая система обращения с ТКО начнет работать в Поморье с 1 июля 2018 года

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет внедрена в Архангельской области с 1 июля 2018 года, сообщила в четверг пресс-служба региональной администрации.

"В ноябре этого года Архангельской области предстоит выбрать регионального оператора, а в марте 2018 года - утвердить единый тариф. Новая система должна заработать на территории Архангельской области с 1 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Реализация всех мероприятий будет проходить как единый межведомственный проект с участием всех профильных ведомств правительства региона и муниципальных образований.

Дорожная карта по переходу на новую систему обращения с ТКО в Архангельской области утверждена губернатором Игорем Орловым 14 июля 2017 года.