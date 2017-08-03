В Адыгее начались компенсационные выплаты пострадавшим от майского паводка

МАЙКОП, 3 августа. /ТАСС/. Средства, выделенные из резервного фонда правительства РФ в размере 123 млн. 120 тыс. рублей для пострадавших от майского паводка жителей Адыгеи поступили в республику. До конца недели финансовую помощь получат почти 4,15 тыс. человек, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы Адыгеи.

"Средства в размере 123 млн 120 тыс. рублей направляются на ликвидацию последствий майского паводка, в том числе на оказание единовременной материальной помощи населению, финансовой помощи в связи с полной и частичной утратой имущества. Господдержку получат 4147 пострадавших, деньги уже начали поступать на счета граждан. До конца недели планируется полностью завершить ее распределение", - сказали в пресс-службе.

Власти уточнили, что каждому из пострадавших от паводка гарантированно выделяется по 10 тыс. рублей, а также по 50 тыс. или 100 тыс. рублей - в зависимости от величины ущерба, эта работа находится на контроле врио главы республики Мурата Кумпилова.

Руководством региона также сформирован и представлен в МЧС России пакет документов на предоставление жилищных сертификатов семьям, чье жилье признано непригодным в результате паводка. На аварийно-восстановительные работы по разрушенным участкам дамб, мостов, дорог республика планирует получить 117 млн. рублей.

С 25 по 29 мая в результате ливней в Адыгее произошел резкий подъем уровня воды в реках Лаба, Чехрак, Фарс и Псенафа до опасных отметок. В 27 населенных пунктах республики были подтоплены более 780 жилых домов и 908 придомовых территорий. Природной стихией было повреждено четыре объекта жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и свыше 10 тыс. га сельхозугодий. Все пострадавшие получили из бюджета республики по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды.