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Источник: Андрей Малахов пока не писал заявления об уходе с Первого канала

Общество
3 августа, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Собеседник ТАСС отметил, что сейчас телеведущий находится в плановом отпуске

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Андрей Малахов

Андрей Малахов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов не писал заявления об уходе с Первого канала, где бессменно ведет одно из самых рейтинговых ток-шоу на протяжении последних 12 лет. Однако конфликт в съемочной группе "Пусть говорят" действительно имел место, и предсказать развитие событий можно будет только после выхода Малахова из отпуска 9-10 августа, сообщили ТАСС несколько источников, знакомых с ситуацией в Останкино.

Ранее РБК со ссылкой на различные источники сообщило, что телеведущий вместе с командой переходит на канал "Россия 1" (ВГТРК) в качестве ведущего шоу "Прямой эфир", которое ранее вел журналист Борис Корчевников, недавно ставший генеральным директором и продюсером общественного православного телеканала "Спас". Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники на Первом канале заявила, что причина конфликта Малахова с новым продюсером "Пусть говорят" кроется в политической тематике последних выпусков шоу, которое ранее специализировалось только на бытовой и околозвездной повестке.

"Конфликт был, но с политикой ни разу не связанный, а исключительно с приходом Натальи Никоновой (новый продюсер программы) и ее манерой руководства", - сообщил ТАСС источник на телеканале.

По его словам, в настоящее время Малахов находится в плановом отпуске, до 9 или 10 августа.

"Заявления (на увольнение) он не писал. Кастинга (на нового ведущего) нет. У канала всегда есть, кем заменить, на случай чего", - добавил собеседник ТАСС, отметив, что предсказать развитие событий сейчас нельзя.

"Ничего не исключаю", - сказал он.

Все может быть

Вместе с тем, другой источник ТАСС, близкий к телевизионным кругам, сказал, что принципиальное решение о переходе Малахова с канала на канал было принято еще в апреле.

"Насколько я понимаю, принципиально решили в апреле. Как я понимаю, не собираются убивать программный бренд и просто будет замена ведущего, но я не представляю, честно, кто может вместо Андрея вести", - сказал собеседник ТАСС.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, которого СМИ называют возможным ведущим шоу "Пусть говорят", отказался в беседе с ТАСС прокомментировать ситуацию, как и действующий продюсер программы Наталья Никонова.

Пресс-служба ВГТРК отказала в комментариях, сославшись на то, что все руководство в отпуске. Первый канал недоступен для комментариев.

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