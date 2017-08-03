СПЧ предлагает сделать обязательным ведение аудиопротокола судебных разбирательств

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает сделать аудиопротоколирование обязательным при рассмотрении дел в судах, при этом его нарушение должно стать основанием для отмены судебных актов. Об этом говорится в предложениях, подготовленных и опубликованных СПЧ для обеспечения гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия.

Так, правозащитники предлагают для "точной фиксации хода судебного разбирательства, обеспечения возможности действительной проверки дела в вышестоящих судебных инстанциях и информационной прозрачности судебных процедур в судах общей юрисдикции" ввести обязательное официальное полное аудиопротоколирование судебных заседаний (наряду с письменным протоколом и возможной видеотрансляцией). Копии (фонограммы) аудиопротокола должны вручаться сторонам процесса.

Как отмечают в СПЧ, опыт ведения аудиозаписи в арбитражных судах России и аналогичная общемировая практика "убедительно доказывают, что данные технологии позволяют ускорить судебное разбирательство, в том числе путем исключения споров в судебных инстанциях по поводу замечаний на протокол судебного заседания". Аудиопротоколирование судебного заседания также позволяет обеспечить доступ к этой информации через интернет.

По мнению правозащитников, видеопротоколирование не эффективно, так как является не только непомерно дорогим, но и опасным "с точки зрения адекватности отражения происходящего в зале судебного заседания: не может дать его точной картины - ее легко исказить усилиями оператора".

Кроме того, в СПЧ предлагают распределять дела между судьями с помощью специальных компьютерных программ или с использованием других технических средств, которые обеспечивали бы случайную выборку дел. Как считают в СПЧ, это позволит исключить возможность коррупции.

Также предлагается "в целях исключения переполнения следственных изоляторов" обязать следователя, ходатайствующего перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, представлять информацию территориального органа ФСИН России о наличии свободных мест в следственном изоляторе, в который предполагается поместить задержанного.

Институт народных заседателей

Совет также считает необходимым "рассмотреть вопрос о введении института народных заседателей по некоторым категориям гражданских и административных дел, которые подсудны мировым, а также районным и городским судам общей юрисдикции (например, о лишении родительских прав, о восстановлении на работе, о защите чести и достоинства, о лишении водительских прав и т. д.)".

Кроме того, правозащитники предлагают разработать спецпрограмму "по повышению престижа гражданского долга присяжных заседателей", так как в последнее время все чаще возникают трудности при формировании состава коллегии присяжных заседателей.

Также СПЧ "считает необходимым исключить практику дисциплинарной ответственности судей в связи с отменой судебного акта как якобы подтверждающей недостаточную квалификацию судьи или совершение им поступка, несовместимого с авторитетом судебной власти", что не исключает произвольное преследование судей.

Больше прав омбудсменам и общественникам

Как считают в СПЧ, на законодательном уровне "необходимо закрепить порядок реализации уполномоченным по правам человека в РФ и уполномоченными по правам человека в субъектах РФ предоставленного им права обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц". Такой порядок в настоящее время не определен, соответствующий механизм защиты прав не могут реализовать как граждане, так и суды.

Совет также считает, что уполномоченные по правам человека в субъектах РФ также могут быть наделены правом инициировать пересмотр конкретных судебных дел в кассационном и надзорном порядке. В настоящее время таким правом наделен только уполномоченный по правам человека в РФ.

Чтобы освободить суды от излишних функций и повысить роль субъектов общественного контроля в сфере защиты прав человека и гражданина, СПЧ предлагает исключить из ведения судов решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденных к лишению свободы.

"Решение подобных вопросов представляется целесообразным передать в совместное ведение общественных наблюдательных комиссий (ОНК), уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации и администрации учреждений уголовно-исполнительной системы", - отмечается в документе. В свою очередь, отказ в таком освобождении может быть обжалован в суде.

Кроме того, правозащитники предлагают обеспечить общественный контроль за соблюдением прав человека в конвойных помещениях судов, а также в спецавтотранспорте для перевозки подсудимых.

Внедрение этих предложений повлечет за собой внесение изменений в ряд законов и кодексов, а также разработку новых нормативных актов.