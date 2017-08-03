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МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму

Общество
3 августа, 12:41 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, августа. /ТАСС

По данным синоптиков, в ближайшие три дня в регионе столбик термометра будет подниматься до 33-36 градусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило в четверг экстренное предупреждение в связи с аномально жаркой погодой, которая придет на полуостров в пятницу и сохранится до середины будущей недели.

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"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 4-9 августа в Крыму ожидается аномальная жаркая погода: среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и выше", - сообщила пресс-служба управления МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие три дня в регионе столбик термометра будет подниматься до 33-36 градусов.

В региональном главке МЧС отмечают, что жителям и гостям Крыма необходимо быть осторожными в период аномально жаркой погоды и сообщать спасателям о любых нарушениях норм пожарной безопасности.

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