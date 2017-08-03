Володин отдохнет на Волге и в Крыму

Песков: Россия нацелена максимально сотрудничать с антидопинговыми структурами мираСпорт 3 августа, 13:37
Путин призвал "не строить дворцы", совершенствуя инфраструктуру на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 3 августа, 13:21
Шишкарев: пляжный гандбол может быть включен в программу ОИ-2024Спорт 3 августа, 13:10
Бышовец: матч с "Динамо" расширит круг кандидатов в сборную России по футболуСпорт 3 августа, 12:52
Первый матч гандбольный клуб "Спартак" сыграет 8 августаСпорт 3 августа, 12:46
"Яндекс.Такси" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии бизнеса компанийЭкономика и бизнес 3 августа, 12:46
Голландка ван Дейк победила на ЧЕ в гонке с раздельным стартомСпорт 3 августа, 12:45
Мутко: WADA актуализировало дорожную карту, осталось немного для ее реализацииСпорт 3 августа, 12:43
Совет IIHF не будет рассматривать дисквалификацию Зарипова на заседании в сентябреСпорт 3 августа, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что проведет отпуск в Саратовской области, общаясь с избирателями, а также поедет в Крым.
"Во-первых, обязательно поеду на Волгу, в свой избирательный округ, потому что для меня это отдых и общение с моими избирателями. Потому что, когда речь идет о том, чтобы лежать и загорать, это не ко мне", - сказал он, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".
Володин был избран в Госдуму седьмого созыва от региональной группы, в которую входила Саратовская область.
Также, по словам Володина, он поедет в Крым. Это заявление вызвало аплодисменты в зале. "Крым - это то место, которое не только дает возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим. <...> Счастлив тот, кто там живет и может на это смотреть постоянно", - подчеркнул спикер Госдумы.
"Хотя отпусков у политиков не бывает", - заметил он, посоветовав молодым людям, собирающимся делать политическую карьеру, "не мечтать о каникулах".
Отвечая на вопрос о перспективах развития внутреннего туризма, Володин отметил, что в России есть множество мест, помимо южного берега Крыма и Краснодарского края, для проведения отпуска. Это, например, Байкал, Алтай, Камчатка.
"У нас что ни регион, начиная от Карелии и заканчивая Волгой, - это те места, где интересно и можно отдохнуть", - сказал он.
При этом, подчеркнул спикер Госдумы, "нужно делать все, чтобы этот отдых был организованным", тут многие вопросы зависят от местных и региональных властей. Должны быть обеспечены безопасность, медицинские услуги, транспортная доступность.