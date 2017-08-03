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Володин отдохнет на Волге и в Крыму

Общество
3 августа, 12:47 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 3, августа. / ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что во время отдыха намерен общаться со своими избирателями

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что проведет отпуск в Саратовской области, общаясь с избирателями, а также поедет в Крым.

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"Во-первых, обязательно поеду на Волгу, в свой избирательный округ, потому что для меня это отдых и общение с моими избирателями. Потому что, когда речь идет о том, чтобы лежать и загорать, это не ко мне", - сказал он, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Володин был избран в Госдуму седьмого созыва от региональной группы, в которую входила Саратовская область.

Также, по словам Володина, он поедет в Крым. Это заявление вызвало аплодисменты в зале. "Крым - это то место, которое не только дает возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим. <...> Счастлив тот, кто там живет и может на это смотреть постоянно", - подчеркнул спикер Госдумы.

"Хотя отпусков у политиков не бывает", - заметил он, посоветовав молодым людям, собирающимся делать политическую карьеру, "не мечтать о каникулах".

О внутреннем туризме

Отвечая на вопрос о перспективах развития внутреннего туризма, Володин отметил, что в России есть множество мест, помимо южного берега Крыма и Краснодарского края, для проведения отпуска. Это, например, Байкал, Алтай, Камчатка.

"У нас что ни регион, начиная от Карелии и заканчивая Волгой, - это те места, где интересно и можно отдохнуть", - сказал он.

При этом, подчеркнул спикер Госдумы, "нужно делать все, чтобы этот отдых был организованным", тут многие вопросы зависят от местных и региональных властей. Должны быть обеспечены безопасность, медицинские услуги, транспортная доступность.

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