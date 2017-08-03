Песков: РФ не может закрыть глаза на нарушения миграционных правил Нурматовым

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Ряд факторов не позволяют властям РФ закрыть глаза на нарушения правил въезда и выезда в Россию, которые были допущены корреспондентом "Новой газеты" Худоберди Нурматовым (псевдоним Али Феруз). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что на эту проблему обращено внимание российских миграционных и иных властей.

Басманный суд Москвы 2 августа принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана, который был задержан 1 августа рядом с редакцией издания в Москве. Также ему был назначен административный штраф в размере 5 тыс. рублей. По решению суда, до вступления постановления в законную силу Нурматов будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

Суд признал журналиста виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). После этого редакция "Новой газеты" обратилась с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выдворением из России корреспондента своего издания.