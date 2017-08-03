Песков не стал рассказывать про улов Путина на рыбалке

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин смог результативно порыбачить накануне в Сибири.

Однако о подробностях улова главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков предпочел пока не рассказывать.

"Удалось [поймать рыбу]", - сказал лишь он журналистам. "На днях мы дадим подробную информацию и картинку", - пообещал Песков.

Пресс-секретарь не сообщил, удалось ли Путину побить свой собственный рекорд, когда он выловил 21-килограммовую щуку. "Было даже интереснее, чем раньше! Расскажем об этом", - добавил Песков.

Путин уже неоднократно бывал на рыбалке. Так, в июле 2013 года он провел выходные в Тыве и Хакасии на озере Токпак-Холь. Тогда Песков объяснял, что поскольку этот район абсолютно безлюдный, то там наблюдается "буйство природы и буйство рыбы". "Даже егерь, который был вместе с Путиным, сказал, что такого раньше не видел, когда Путин поймал щуку свыше 21 кг весом, тянул он ее более трех минут", - рассказал Песков. По его словам, из щуки сделали котлеты.

Сам Путин объяснил величину пойманной им щуки удаленностью места рыбалки от цивилизации. На встрече с участниками молодежного форума "Селигер-2013" он отметил, что не все верят масштабу его улова. Путин рассказал, что это правда, а щука была такой большой, "потому что вокруг на 300 километров нет жилья, нет дорог".

О том, что глава государства периодически ходит на рыбалку, говорит и одна из известных его фотографий, где он изображен с обнаженным торсом со спиннингом в руках на каменистом берегу водоема. Кроме того, на официальном сайте Кремля можно найти снимки, на которых Путин рыбачит вместе с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым в августе 2011 года в Астраханской области. Тогда они совершили водную прогулку на катерах по Волге, порыбачили и ознакомились с подводным миром реки, сделав несколько снимков специальной фотоаппаратурой.

Компаньонами Путина на рыбалке становились и другие высокопоставленные персоны. Например, в 2007 году он рыбачил в Туве вместе с князем Монако Альбером II, а в 2001 году - в Санкт-Петербурге с президентом Франции Жаком Шираком. В июле 2007 года Путин рыбачил вместе с президентом США Джорджем Бушем и экс-президентом США Джорджем Бушем - старшим около поместья семьи Буш "Уокерс Пойнт" в штате Мэн.