Путин 4 августа в Улан-Удэ займется вопросами экологии Байкала и развития Бурятии

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 августа в Улан-Удэ будет заниматься вопросами экологии Байкала и развития Бурятии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня поздно вечером Путин перелетит (из Амурской области) в Улан-Удэ, где продолжит свою работу завтра. Там он будет заниматься вопросами экологии, развития Байкала и Бурятии", - сказал Песков.

Кроме того, Путин проведет встречи с врио главы региона Алексеем Цыденовым.

Президент России находится с рабочей поездкой в Амурской области, где уже посетил строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, Нижне-Бурейскую ГЭС, и провел совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.