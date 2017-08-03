Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин 4 августа в Улан-Удэ займется вопросами экологии Байкала и развития Бурятии

Общество
3 августа, 13:44 UTC+3 ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ область/ 3, августа. / ТАСС

Президент РФ также проведет встречи с врио главы региона Алексеем Цыденовым

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 августа в Улан-Удэ будет заниматься вопросами экологии Байкала и развития Бурятии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня поздно вечером Путин перелетит (из Амурской области) в Улан-Удэ, где продолжит свою работу завтра. Там он будет заниматься вопросами экологии, развития Байкала и Бурятии", - сказал Песков.

Кроме того, Путин проведет встречи с врио главы региона Алексеем Цыденовым.

Президент России находится с рабочей поездкой в Амурской области, где уже посетил строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, Нижне-Бурейскую ГЭС, и провел совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Смотрите также

Путин призвал "не строить дворцы", совершенствуя инфраструктуру на Дальнем Востоке

Путин принял участие в запуске трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС

Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Цыденов, Алексей Самбуевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду Мамаеву
2
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама