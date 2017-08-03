На южные регионы России надвигается 40-градусная жара

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. МЧС объявило экстренное предупреждение в Волгоградской области из-за сильной жары, которая ожидается в ближайшие три дня. В соседних Астраханской и Ростовской областях действует режим чрезвычайной пожароопасности - в этих регионах до конца недели столбик термометра поднимется до 38, местами до 40 градусов.

Об этом в четверг ТАСС сообщили пресс-службы областных управлений МЧС этих регионов.

"По информации волгоградского гидрометцентра, начиная с пятницы и до воскресенья включительно на большинстве территории региона ожидается до плюс 40-41 градусов. В четверг в связи с надвигающей жарой в области объявлено экстренное предупреждение, введен режим чрезвычайной пожароопасности",- сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами", - отметили в пресс-службах МЧС Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей.

В Волгоградской области с 3 июля был введен особый противопожарный режим. Во время его действия запрещается разведение костров в лесу и на дачных участках, сжигание мусора, камыша, а также проведение всех пожароопасных видов работ. За нарушение требований пожарной безопасности размеры административных штрафов во время действия особого противопожарного периода возрастают в два раза и составляют 5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

МЧС рекомендует жителям и туристам в жаркую погоду соблюдать меры личной безопасности: принимать больше жидкости, не употреблять алкоголь, не выходить на улицу без летнего головного убора. В настоящее время температура воздуха в Волгограде и Астрахани в тени составляет 35 градусов, в Ростове-на-Дону - 36 градусов.