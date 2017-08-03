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Под Курском поисковики нашли останки шестерых бойцов дивизии НКВД

Общество
3 августа, 14:02 UTC+3 ТАСС

Бойцы 140-й дивизии НКВД, которая входила в состав 70-й армии, отражали нападение фашистских войск во время битвы на Курской дуге

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ТАСС, 3 августа. Поисковики, принимающие участие в "Вахте Памяти" в Курской области, обнаружили останки шестерых бойцов 140 стрелковой дивизии НКВД, которая в составе 70-й армии отражала нападение фашистских войск в дни Курской битвы. Таковы первые результаты акции, которая продлится в Курской области до 15 августа, сообщил ТАСС руководитель центра "Поиск" Игорь Цуканов.

"В Поныровском районе найдены останки шестерых бойцов 140-й дивизии НКВД. Они погибли в одном окопе, отражая нападение танковой армады фашистских войск 8 июля 1943 года", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, поисковики начали предварительные работы на территории 40-го военного городка, где в 1941-1943 годах располагался немецкий лагерь для военнопленных STALAG-308 VIII E. Только в зимнее время, по данным участников вахты, в лагере содержалось около 15 тыс.человек.

Кроме того, поисковые работы ведутся в Солнцевском районе Курской области.

Об экспедиции

В экспедиции, которая продлится на территории Курской области до 15 августа, принимают участие более 200 поисковиков из восьми регионов: Курской, Московской, Астраханской, Нижегородской, Свердловской областей, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Удмуртия и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По завершении акции останки советских солдат планируется захоронить на мемориале "Ангел мира", посвященном солдатам 70-й армии, а также предать земле на территории лесопарка "Соловьиная роща" в Курске накануне годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

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