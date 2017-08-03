В России разрабатывают туристические маршруты по зоопаркам и океанариумам

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Туристические экологические маршруты по зоопаркам и океанариумам появятся в России, специалисты уже занялись их разработкой. Об этом сообщила журналистам директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг в Новосибирске, где проходит конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

"Текущий год объявлен Годом экологии, российские зоопарки в настоящее время разрабатывают направление экологического туризма, в частности, туры по зоопаркам и океанариумам страны", - сказала Акулова.

Она пояснила, что это будут не только туры по всем действующим российским зоопаркам, предполагается также открыть двери ранее закрытых питомников для посещения их организованными группами, чтобы туристы смогли увидеть, как ученые занимаются исследованием популяций диких животных. В том числе у туристов появится возможность увидеть, как происходит реинтродукция - заселение диких животных на территории, где они ранее обитали, но затем исчезли, которое проводится с целью создания новой и устойчивой популяции.

Акулова отметила, что уже создано несколько тестовых туров по Московской области, и они получили положительные отзывы от тех, кто их посетил.

В Новосибирске со 2 по 4 августа впервые проходит конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. В конференции принимают участие представители 25 зоопарков мира, с ними поделится опытом Новосибирский зоопарк, отмечающий в этом году 70-летие.