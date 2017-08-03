Роскомнадзор: каждая десятая точка доступа Wi-Fi нарушает закон об идентификации

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, обнаружили у 10% точек беспроводного доступа в интернет в публичных местах в I полугодии 2017 года, сообщается в четверг на сайте Роскомнадзора.
"В 10% случаев были выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей. Наибольшее количество данных нарушений зафиксировано на территории Центрального и Южного федеральных округов", - говорится в сообщении.
Данные были получены в результате проверки более чем 7 тыс. точек доступа Wi-Fi. В 2015 году нарушения фиксировались в 90% случаев, подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что всего с начала года было составлено 185 протоколов об административных правонарушениях. В 1% случаев было выявлено отсутствие блокирования доступа к запрещенной для распространения информации.
Необходимость регистрации пользователей в сетях публичного беспроводного интернета предусматривает федеральный закон от 5 мая 2014 года. Роскомнадзор регулярно проводит рейды по контролю выполнения закона. В ведомстве отмечают, что "результаты свидетельствуют о значительном росте дисциплины со стороны организаторов сетей".