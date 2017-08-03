Ульяновские власти проконтролируют стройку перинатального центра из-за угрозы срыва сроков

Космическая школа в Самаре собрала студентов из 14 странОбщество 3 августа, 14:33
Макрон поздравил руководство ПСЖ с ожидаемым трансфером НеймараСпорт 3 августа, 14:32
Риди: WADA находится в постоянном контакте с властями РФ по реализации дорожной картыСпорт 3 августа, 14:31
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду МамаевуПроисшествия 3 августа, 14:30
Рябинский: реванш с Кличко не был целью для ПоветкинаСпорт 3 августа, 14:23
Власти Москвы присвоили статус технопарка комплексу "Лаборатории Касперского"Экономика и бизнес 3 августа, 14:21
Вице-президент ФК "Спартак": аренда Пашалича позволила клубу качественно укрепить составСпорт 3 августа, 14:15
Мэрия Новосибирска ликвидирует все рекламные растяжки в городе до конца годаСибирь 3 августа, 14:14
Российские военные разведчики лидируют после самого сложного этапа конкурса Армейских игрСибирь 3 августа, 14:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛЬЯНОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области взяли на контроль строительство федерального перинатального центра в связи с угрозой срыва сроков объекта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
"В региональное отделение партии поступило обращение о срыве сроков строительства медучреждения. Секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания Ульяновской области Анатолий Бакаев сегодня осмотрел ход строительства и отметил, что действительно есть серьезные опасения по срывам сроков, в связи с чем партия совместно с региональной властью будет держать ситуацию на жестком контроле", - сказали в пресс-службе.
Во время осмотра объекта принято решение о том, что на строительную площадку будут регулярно приезжать региональные власти, общественность и представители партии.
"Мы сделаем все, чтобы перинатальный центр заработал вовремя, хотя есть серьезные опасения о сдаче объекта в срок. В последнее время поступило много сигналов, что строительство отстает, не хватает рабочей силы, мы сегодня еще раз прошли, убедились, что отставание есть", - приводит слова Бакаева пресс-служба.
В ходе осмотра объекта первый заместитель генерального директора компании "РТ-Соцстрой" Александр Колотов пояснил, что сейчас завершены монолитные работы, закрыт тепловой контур, подано отопление, ведутся внутренние общестроительные и отделочные работы, а также устройство инженерных систем, монтаж и наладка инженерного оборудования.
По его словам, есть отставание по срокам с отделкой фасадов, окончание этих работ запланировано в октябре.
Он добавил, что внутренние работы по возведению перегородок будут закончены в августе, отделка - в сентябре. Колотов уточнил, что есть проблема с нехваткой кадров, для соблюдения нормального темпа работы необходимо набрать еще порядка 100 человек. Сейчас решается вопрос о привлечении к работам представителей местных строительных организаций.
"По поручению губернатора Сергея Морозова мы пригласили руководство ООО "РТ-Соцстрой", чтобы встретиться и на месте разобраться в ситуации со сроками сдачи перинатального центра. Есть серьезные вопросы к подрядчику, и мы будем их решать", - приводит слова председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина пресс-служба регионального отделения "Единой России".
Перинатальный центр на 150 койко-мест возводят на территории областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева, учреждение сможет ежегодно принимать до 3,5 тыс. рожениц.
В состав центра войдут отделение патологии беременности на 60 коек, родово-операционный блок на три операционных, восемь индивидуальных родовых палат.
Здесь также оборудуют отделение реанимации и интенсивной терапии женщин и новорожденных, отделение патологии новорожденных на 50 кроватей, послеродовое отделение на 40 коек, консультативно-диагностическое отделение и медико-генетическую консультацию. Общая стоимость работ составит 2 млрд 522 млн рублей, строительство объекта осуществляет ГК "Ростех".
Согласно последним данным подрядчика, полностью объект должен быть готов в ноябре этого года.