Ульяновские власти проконтролируют стройку перинатального центра из-за угрозы срыва сроков

УЛЬЯНОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области взяли на контроль строительство федерального перинатального центра в связи с угрозой срыва сроков объекта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В региональное отделение партии поступило обращение о срыве сроков строительства медучреждения. Секретарь регионального отделения партии, председатель Заксобрания Ульяновской области Анатолий Бакаев сегодня осмотрел ход строительства и отметил, что действительно есть серьезные опасения по срывам сроков, в связи с чем партия совместно с региональной властью будет держать ситуацию на жестком контроле", - сказали в пресс-службе.

Во время осмотра объекта принято решение о том, что на строительную площадку будут регулярно приезжать региональные власти, общественность и представители партии.

"Мы сделаем все, чтобы перинатальный центр заработал вовремя, хотя есть серьезные опасения о сдаче объекта в срок. В последнее время поступило много сигналов, что строительство отстает, не хватает рабочей силы, мы сегодня еще раз прошли, убедились, что отставание есть", - приводит слова Бакаева пресс-служба.

В ходе осмотра объекта первый заместитель генерального директора компании "РТ-Соцстрой" Александр Колотов пояснил, что сейчас завершены монолитные работы, закрыт тепловой контур, подано отопление, ведутся внутренние общестроительные и отделочные работы, а также устройство инженерных систем, монтаж и наладка инженерного оборудования.

По его словам, есть отставание по срокам с отделкой фасадов, окончание этих работ запланировано в октябре.

Он добавил, что внутренние работы по возведению перегородок будут закончены в августе, отделка - в сентябре. Колотов уточнил, что есть проблема с нехваткой кадров, для соблюдения нормального темпа работы необходимо набрать еще порядка 100 человек. Сейчас решается вопрос о привлечении к работам представителей местных строительных организаций.

"По поручению губернатора Сергея Морозова мы пригласили руководство ООО "РТ-Соцстрой", чтобы встретиться и на месте разобраться в ситуации со сроками сдачи перинатального центра. Есть серьезные вопросы к подрядчику, и мы будем их решать", - приводит слова председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина пресс-служба регионального отделения "Единой России".

О центре

Перинатальный центр на 150 койко-мест возводят на территории областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева, учреждение сможет ежегодно принимать до 3,5 тыс. рожениц.

В состав центра войдут отделение патологии беременности на 60 коек, родово-операционный блок на три операционных, восемь индивидуальных родовых палат.

Здесь также оборудуют отделение реанимации и интенсивной терапии женщин и новорожденных, отделение патологии новорожденных на 50 кроватей, послеродовое отделение на 40 коек, консультативно-диагностическое отделение и медико-генетическую консультацию. Общая стоимость работ составит 2 млрд 522 млн рублей, строительство объекта осуществляет ГК "Ростех".

Согласно последним данным подрядчика, полностью объект должен быть готов в ноябре этого года.