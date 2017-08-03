Путин: бизнесменов надо освобождать из-под ареста при отсутствии следственных действий

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Предприниматели должны освобождаться от такой меры пресечения, как заключение под стражу, если правоохранительные органы не ведут в отношении них активных следственных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Часто при обращении в суд за продлением (меры пресечения) представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведется, что предпринимаются следственные действия. Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от заключения под стражу освобождены", - заявил Путин на совещании, посвященном реализации крупных проектов на Дальнем Востоке.

По его словам, "это нужно отработать Верховному суду и Генпрокуратуре, если потребуется, внести изменения в закон". "Главное, чтобы решения были приняты оперативно", - сказал президент.

Путин отметил, что действующее законодательство предусматривает особый порядок применения мер, обеспечивающих проведения следствия в отношении предпринимателей. "Но правоохранительные органы часто обходят эту статью путем возбуждения дел по другим статьям, в том числе по мошенничеству, и следствие ведется очень долго", - сказал глава государства. А время от времени, отметил он, спустя период, предусмотренный законом, обращаются в суд за продлением срока содержания под стражей.

По мнению Путина, бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде. "У нас создана структура, защищающая права предпринимателей. Титов Борис Юрьевич (уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ - прим. ТАСС) с его командой, его представителями на местах. Им должно быть представлено право защищать интересы членов их организаций, я имею в виду предпринимательских организаций - ТПП (Торгово-промышленная палата - прим. ТАСС), "Опора России, "Деловая Россия" - представлять интересы членов своих организаций в суде", - сказал он.

"Это, если требуется, можно прописать в законе", - уточнил Путин. "Имеется в виду не подавать коллективные иски или иски в интересах неограниченного круга лиц, но представлять интересны конкретных членов своих организаций - вполне обосновано", - пояснил глава государства.

"Это, надеюсь, внесет определенный позитив в рассмотрение дел, связанных с предпринимательской деятельностью либо связанных с нарушением закона в сфере предпринимательства. Это мы сформулируем в отдельном поручении", - отметил он.

Глава государства также предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски при проведении следственных мероприятий на предприятиях. "Исключить применение в интересах следствия мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий, включая изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов. Если для следствия нужно, а такая необходимость может возникать, и она имеется - достаточно снять копии, заверить их и пользоваться ими в ходе следствия", - сказал Путин.

Как отметил президент, "зачем создавать условия, создающие невозможность продолжения деятельности предприятия вплоть до невозможности уплаты налогов".

Кроме того, президент призвал сократить количество и продолжительность внеплановых проверок предпринимателей. "Внеплановые проверки осуществляются, как правило, без соответствующего согласования с прокуратурой; только 2-3% согласовывается с прокуратурой, все остальное идет самостоятельно", - отметил он. "В этой связи считаю возможным ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей - не более 30% от количества плановых проверок за исключением ситуаций, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями", - сказал он.

Путин обратил внимание и на излишнюю длительность проверок. "Они сейчас длятся бесконечно долго. Это надо прекратить!" - призвал он. "Срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками", - заявил Путин.