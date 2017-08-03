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Столичный храм святителя Николая в Звонарях передан РПЦ

Общество
3 августа, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Теперь храм числится за Подворьем Патриарха Московского и всея Руси Пюхтицкого (Куремяэского) Свято-Успенского ставропигиального женского монастыря

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Храм Святителя Николая в Звонарях на улице Рождественка в Москве передан в собственность Русской православной церкви, сообщили в четверг в пресс-службе финансово-хозяйственного управления РПЦ.

Там отметили, что департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение "о передаче в собственность Русской православной церкви объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Николы в Звонарях 1762-1781 гг".

Как отметили в управлении, храм числится за Подворьем Патриарха Московского и всея Руси Пюхтицкого (Куремяэского) Свято-Успенского ставропигиального женского монастыря.

В начале XVII века на этом месте находился "Убогий дом" с деревянной Никольской церковью, которую заменили каменной около 1657 года. В 1760 году по приказу Екатерины II на деньги графа И. Воронцова, имевшего здесь обширную усадьбу, спускавшуюся к реке Неглинке, начали строить новый каменный храм в стиле барокко, архитектором которого стал Карл Бланк. Небольшие пристройки, примыкающие по сторонам к колокольне, сделаны в конце XIX века. Ограда церковного участка возведена в XIX веке.

В 1933 году храм был закрыт. В церкви разместили склад, а с середины 1960-х - кафедру Московского архитектурного института. В 1994 году в храме было учреждено Подворье Успенского Пюхтицкого женского монастыря (Эстония).

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